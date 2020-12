Plejere fra Kongsgården sigtet for behandling af Else

Ifølge TV2's oplysninger er der rejst sigtelser mod fire ansatte fra plejehjem efter afsløringer i dokumentar.

Plejere fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er blevet sigtet efter afsløringer i TV2-dokumentar. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2.

Flere medarbejdere fra plejehjemmet bliver sigtet for forskellige overtrædelser af straffeloven.

Det sker på baggrund af den behandling, som de udsatte den 90-årige demenspatient Else Marie Larsen for i dokumentaren "Plejehjemmene bag Facaden".

- Vi kan bekræfte, at der er sigtet flere personer i sagen, men hvor mange, der er sigtet, og hvad de er sigtet for, ønsker vi ikke at oplyse på nuværende tidspunkt, siger advokaturchef Jacob Balsgaard fra Østjyllands Politi i en skriftlig udtalelse til TV2.

Ifølge TV2's oplysninger er der rejst sigtelser mod fire ansatte fra Kongsgården.

Sigtelserne drejer sig ifølge TV2 om overtrædelse af i hvert fald Straffelovens paragraf 157. Den handler forenklet sagt om grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med det at være ansat i det offentlige.

Strafferammen for overtrædelse af den paragraf er bøde eller fængsel op til fire måneder.

Det var familien til Else Marie Larsen, der anmeldte plejerne til politiet.

I TV2-dokumentaren ser man blandt andet, hvordan 90-årige Else Marie Larsen er hævet i en lift over sin seng i flere minutter trods smerter og ønsker om at komme ned.

Kvinden er omgivet af flere medarbejdere, viser optagelserne.

Dokumentaren skabte stor opmærksomhed, da optagelser fra den kom frem. Politikere meldte sig på banen, og Ældre Sagen fik nok at se til.

Henvendelser fra pårørende til beboere på plejehjem, som havde været vidne til omsorgssvigt fra personalet, strømmede i kølvandet på dokumentaren ind til Ældre Sagen.

Henvendelserne handlede blandt andet om underernæring, dehydrering, nedværdigende tale og manglende personlig pleje og hygiejne.

Nogle pårørende fortalte videre, at de ikke turde henvende sig til personalet. De var bange for, at det ville få konsekvenser for plejehjemsbeboerne.

/ritzau/