Pokalfinale forløb uden optøjer: Det har været en folkefest

Københavns Politi frygtede optøjer til pokalfinalen i fodbold, men den frygt blev gjort til skamme.

Der er roser fra politiet til alle de fodboldfans, der torsdag gæstede Parken i København i forbindelse med pokalfinalen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF.

Det fortæller vicepolitiinspektør James Keiwe fra Københavns Politi.

- Dagen er forløbet, som vi håbede. Det har været sådan, som fodbold skal være - nemlig en folkefest, siger han.

Kort før klokken 21 har politiet blot foretaget én anholdelse. Personen blev anholdt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Inden kampen, der blev sparket i gang klokken 17, gik Brøndbys tilhængere en såkaldt fanmarch fra Rådhuspladsen i det centrale København til Parken på Østerbro.

- Det forløb også helt planmæssigt. Selvfølgelig skabte det nogle trafikale udfordringer for københavnerne, men det er svært helt at undgå, lyder det fra James Keiwe.

På forhånd var man ellers bekymret hos Københavns Politi. Frygten for uroligheder var så stor, at politiet valgte at mere end fordoble mandskabet.

Beslutningen skyldtes overfald, konfrontationer og anden uro mellem tilhængere fra Brøndby og FCK i den seneste tid.

Store Bededag blev en FCK-bus overfaldet af op mod 80 fodboldbøller. Fire personer kom på skadestuen. Foreløbig er fem mistænkte anholdt.

Og søndag, da de to hold igen mødte hinanden, var der atter ballade.

Her var der flere fans, der ønskede konfrontation med politiet, hvilket førte til ni anholdte.

Men til pokalfinalen med 31.027 tilskuere var der ingen problemer.

- Der har slet ikke været sammenstød, så det er positivt, siger James Keiwe.

På den københavnske vestegn, hvor Brøndby hører hjemme, regner ordensmagten ikke med de store problemer torsdag aften og nat.

- Med det resultat bliver det kun festligt, lyder det fra vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi.

Brøndby vandt nemlig 3-1.

/ritzau/