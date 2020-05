Pokerspillere får bøder for at overtræde forbud

På grund af risikoen for smitte med coronavirus er forsamlinger på mere end ti forbudt.

Betjente tøver tilsyneladende ikke med at tage fat i bødeblokken, når flere end ti mennesker samles. Senest er 17 kortspillere i København således blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Sagen om forsamlingen i pokerklubben udspillede sig mandag, og i et opslag på Twitter understreger Københavns Politi, at "reglerne gælder stadig".

Bødetaksten er 2500 kroner til hver person, der indgår i forsamlinger på flere end ti.

Søndag var det fynske betjente, der noterede 11 for at have samlet sig til et kursus i vandsport i Kerteminde. Her var deltagerne "midaldrende mænd", har Fyns Politi oplyst.

Lørdag aften greb ordensmagten ind, da nogle unge havde samlet sig nær Sophienborgskolen i Hillerød, hvor der blandt andet blev spillet musik. Her var antallet 11, oplyser Nordsjællands Politi. En del var under 18 år.

Tidligere reagerede betjente, da for mange mennesker på Amager Strand underholdt sig med kongespillet.

Et andet sted på Amager, på Kløvermarken, blev en gruppe udøvere af karate sigtet af politiet.

De 12 personer holdt fem meters afstand mellem hinanden og havde ikke fysisk kontakt, men lavede synkrone øvelser, har jp.dk tidligere berettet.

Betjentene sagde ifølge formanden for klubben Zanshin Karate, Lars Søndergaard, at loven ville være overholdt, såfremt gruppen delte sig op i og ikke trænede synkront.

Klubben har tænkt sig at klage over bøderne, skrev jp.dk.

/ritzau/