Politi afviste ny identitet til narkosmugler i enorm sag

En smugler i Danmarks største amfetaminsag ville angive bagmænd, hvis han og familien blev bragt i sikkerhed.

En libanesisk narkokurer ville angive bagmændene i en gigantisk narkosag til Københavns Vestegns Politi eller Afdelingen for Organiseret Kriminalitet, såfremt politiet garanterede, at han og hans familie var i sikkerhed.

Men den garanti kunne politiet ikke udstede, fortæller en kriminalassistent, som fredag vidner i Københavns Byret.

- For det første må man se, hvad man får ud af det. Man må antage, at bagmændene sidder i Libanon, og det er svært at kunne undersøge i et andet land. Desuden er det svært at give flere børn i skolealderen en ny identitet.

Den 43-årige narkosmugler står tiltalt for at have fået 13,8 ton hash og 1,3 ton amfetamin ind i Danmark fra Libanon. Han har erkendt at have håndteret 300 kilo hash og en mindre mængde amfetamin, som han dog troede var potensmidlet Viagra.

Mængden af amfetamin gør det til danmarkshistoriens største, og anklageren i sagen går derfor efter at sprænge strafferammen på 16 års fængsel.

Men det var ikke frivilligt, at manden blev narkosmugler. Han fulgte ordrer af frygt for farlige mænd, der truede med at slå hans søn ihjel, har han under sagen fortalt.

Og når politiet nægter at garantere familiens sikkerhed, vil den libanesiske mand hellere have en meget hård fængselsstraf.

- Hvis du siger 20 års fængsel eller mine børns liv, så tager jeg 20 års fængsel, siger den tiltalte i retten.

Den 43-årige er en lav, tæt mand med karseklippet, gråsprængt hår. Han er libanesisk statsborger, men i 2009 kom han via Sverige til Danmark, hvor han er blevet gift og har fået tre børn.

Han har fået narko til Danmark gennem sin virksomhed, som blandt andet solgte plastvarer. Kernen i sagen er 3298 lange rør – trisser - med sort plastik omkring.

I tre ud af fire af rullerne gemte der sig andet end bare plastik, mener anklagemyndigheden.

Her var der påsat et ekstra og bredere rør om midten af trissen, som skabte et hulrum, hvor hashplader og tusindvis af amfetaminpiller lå gemt i små poser.

Rullerne var efterfølgende dækket af sort plast, så man intet mistænkeligt kunne se.

De blev pakket i Libanon, sendt med skibscontainere til Danmark, hvor de utallige ruller blev stablet fra gulv til loft i en kælder i et almindeligt hus på Amager i København. Også på to lagerhoteller i og omkring København blev der fundet ruller.

Under sagen er det kommet frem, at plastfirmaet har sendt eller forsøgt at sende varer til blandt andet Tyskland, Holland, Belgien og Østrig.

Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til bagmændene i den enorme narkosag.

To andre personer bosat i Danmark er sigtet i sagen, og der tages stilling til deres sager, når der er afsagt dom mod den 43-årige.

Sidste retsmøde er 31. oktober. Dommen ventes derefter.

/ritzau/