Politi anholder 49-årig mand for at sætte ild til lejligheder

En mand er blevet kørt på hospitalet, efter at der blev sat ild til den lejlighed, han var i mandag aften.

En 49-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at påsætte to brande mandag aften i Silkeborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse kort efter midnat natten til tirsdag.

En mand er desuden blevet kørt til behandling på sygehuset efter at have opholdt sig i den lejlighed, der blev sat ild til.

Politiet kender ikke tilstanden på manden.

Det var en patrulje fra politiet, der kort før klokken 21 opdagede kraftig røg fra en lejlighed på Drewsensvej i Silkeborg.

Da patruljen standsede ved bygningen, kunne de se en mand løbe derfra.

Kort efter kom politiet igen på sporet af den 49-årige mand, der var i gang med at sætte ild i en opgang på Bindslevs Plads.

Politiet anholdt manden på stedet og sigtede ham for begge tilfælde af brandstiftelse.

Efter midnat natten til tirsdag er politiet fortsat til stede i området med både kriminalteknikere og hundepatruljer, der er i gang med den indledende efterforskning.

Politiet forventer, at den 49-årige mand vil blive stillet for en dommer tirsdag med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

