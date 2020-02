Politi anholder mistænkt i sag om skuddrab på åben gade

27-årig mand vil søndag blive krævet fængslet i drabssag. To mænd sidder allerede i varetægt i sagen.

Københavns Politi har anholdt en mand, som er mistænkt for tilbage i maj at have skudt og dræbt en 39-årig mand på åben gade i København. Drabet skete for øjnene af offerets gravide kæreste.

Den 27-årige mand blev efterlyst i december og er altså nu blevet pågrebet.

- Han har meldt sig selv til politiet, og vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, fortæller efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi.

To mænd sidder allerede fængslet i sagen.

Det brutale drab skete i Helgolandsgade i København midt på eftermiddagen den 7. maj.

Uden at sige et ord steg en maskeret gerningsmand ud af en bil, gik direkte hen til offeret og affyrede flere skud mod ham for øjnene af den gravide kæreste.

Derefter løb han tilbage til den sorte Audi A4 Avant, som i høj fart kørte fra stedet. Den blev siden fundet udbrændt på en mark i Sengeløse vest for København.

I november anholdt politiet fire mænd. To af dem blev varetægtsfængslet, mens to andre blev løsladt.

Det skete ved et retsmøde, som blev afholdt for dobbeltlukkede døre - det vil sige, at hverken de sigtedes identitet eller sigtelsen mod dem kom offentligt frem.

Efterfølgende gik politiet ud og efterlyste den 27-årige mand. Ifølge Ritzaus oplysninger er han tidligere dømt og har haft forbindelse til banden Loyal to Familia.

Søndagens grundlovsforhør kommer til at foregå i dommervagten i Københavns Byret. Her vil anklagemyndigheden kræve lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning, lyder det fra Brian Belling.

- Sagen efterforskes og på grund af de lukkede døre kan jeg ikke sige mere end det, lyder det fra efterforskningslederen.

/ritzau/