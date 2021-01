Politi anholder seks unge mænd efter dødsfald i Køge

Politiet efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en 21-årig mistede livet i Køge natten til fredag.

Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt seks mænd i tyverne i forbindelse med efterforskningen af et mistænkeligt dødsfald i Køge.

Det oplyser vagtchef Lars Galasz til Ekstra Bladet fredag morgen.

Han fortæller, at patruljer natten til fredag og morgenen igennem har været massivt til stede ved Nylandsvej, efter at politiet syv minutter over midnat fik en melding om tumult på adressen.

- En anmelder kunne se en person blive sparket. Efterfølgende bliver personen lagt ind i en bil og kørt væk, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen ankom det 21-årige offer senere til akutmodtagelsen i Køge, hvor han døde efter et hjertestop.

Der er tale om en 21-årig mand fra Faxe-området.

Det fremgår ikke præcist, hvordan den 21-årige fandt vej til akutmodtagelsen, eller hvad der har fået politiet til at anholde de seks unge mænd.

