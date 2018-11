Politi: Bandeleder styrer LTF fra Spanien

Forsvarsadvokat for LTF-lederen har "sporadisk kontakt" med sin klient, fortæller han mandag i Højesteret.

Det er politiets vurdering, at Shuaib Khan fortsat er leder af banden Loyal To Familia, selv om han ikke har været i Danmark i et år.

Det er netop kommet frem under rigsadvokat Jan Reckendorffs forelæggelse af udvisningssagen mod Khan i Højesteret.

- Han rejste til Spanien i slutningen af november 2017, og det er politiets vurdering, at han fortsat er der, mens han fungerer som leder, siger Jan Reckendorff.

Shuaib Khans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, oplyser, at han ikke ved, hvor hans klient befinder sig. Faktisk er kommunikationen sparsom, forklarer han.

- Det er en måneds tid siden, jeg sidst talte med ham. Det er en sporadisk kontakt, siger Michael Juul Eriksen.

Det er syv dommere i Højesteret, der skal tage stilling til, om 32-årige Shuaib Khan skal udvises for verbale trusler mod en politimand i forbindelse med en visitation i sommeren 2017.

Både by- og landsret har afvist, at der er juridisk grundlag for at idømme Khan en ubetinget udvisning.

Derfor vil anklagemyndigheden have afprøvet spørgsmålet ved landets højeste retsinstans.

Der ventes ikke en afgørelse mandag.

/ritzau/