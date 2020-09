Politi beder borgere tjekke overvågning i søgning efter Sofie

Politiet beder borgere i områder ved Viby og Aarhus om hjælp i eftersøgningen af Sofie Hauge Kyneb.

Det er fredag formiddag to døgn siden, at den 21-årige Sofie Hauge Kyneb gik fra sit hjem i Viby ved Aarhus. Siden er hun ikke blevet set, og der har været en massiv eftersøgning for at forsøge at finde hende.

Fredag beder politiet også om, at borgere i Kongsvang i Viby eller Marselisborgkvarteret tjekker deres videoovervågning, hvis de har det.

- Hvis du har videoovervågning og bor omkring Kongsvang eller Marselisborgkvarteret, så kig videoen igennem for de sidste to dage.

- Det kan være, at Sofie er gået forbi din villa eller har været inde i din have, siger politikommissær Allan Nielsen i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Politiets melding er fredag fortsat, at der ikke er noget, som tyder på, at Sofie Hauge Kyneb har været udsat for en forbrydelse.

Hun gik fra sit hjem i Kongsvang i Viby onsdag klokken 10.30, men mødte ikke op på arbejde i Aarhus klokken 11. Hun kan være nedtrykt, og hendes familie er meget bekymret for hende, fortæller politiet.

Østjyllands Politi har både ledt til lands, vands og i luften, og frivillige fra Missing People har også hjulpet med at lede.

Fredag vil betjente og hunde igen kigge et større areal igennem i Aarhus-området. Derudover kan der i løbet af dagen blive indsat helikoptere og dykkere.

Hjemmeværnet hjælper også med eftersøgningen og vil fredag gå fra dør til dør i Viby-området og spørge, om nogen har set den 21-årige kvinde og gennemsøge haver og grønne områder i nærheden.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/