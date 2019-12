Politi beslaglægger 2,5 ton fyrværkeri i Brøndby

I en industriejendom fandt politi store mængder ulovligt opbevaret fyrværkeri. En 45-årig mand er anholdt.

Tiden for fyrværkeri nærmer sig, og det mærkes hos politiet.

Københavns Vestegns Politi har således beslaglagt cirka to et halvt ton ulovligt opbevaret fyrværkeri og ulovlige kanonslag i Brøndby.

En 45-årig mand er sigtet i sagen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fyrværkeriet blev beslaglagt efter en ransagning af en industriejendom tirsdag aften i sidste uge.

Ransagningen blev foretaget efter forudgående efterforskningen.

I industriejendommen på Midtager i Brøndby fandt politiet paller og containere med store mængder såkaldt konsumfyrværkeri. Det er lovligt fyrværkeri som batterier, fontæner og raketter.

Det kræver tilladelse at opbevare fyrværkeri. Ejeren af fyrværkeriet havde en tilladelse til at opbevare fem kilo krudt. Men i alt fandt politiet altså to et halvt ton fyrværkeri inklusiv emballage.

Desuden blev der fundet omkring 1600 store kanonslag. De er ulovlige ifølge fyrværkeriloven.

Der er rejst en foreløbig sigtelse mod en 45-årig mand fra Hvidovre. Han er sigtet for at opbevare fyrværkeri over tilladt mængde og for at besidde de mange kanonslag.

De store mængder krudt betød, at Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste stod for afhentningen af fyrværkeriet. Tjenesten har ekspertise i eksplosiver.

/ritzau/