Politi beslaglægger bil efter hasarderet kørsel på Bornholm

Videooptagelser viser, at en ung bilist kørte op mod 200 kilometer i timen på Bornholm fredag eftermiddag.

En 25-årig mand har fået beslaglagt sin bil af politiet, efter at optagelser viser, at han kørte omkring 200 kilometer i timen fredag eftermiddag mellem Åkirkeby og Nexø på Bornholm.

Det fortæller vagtchef Peter Johansen fra Bornholms Politi kort efter midnat natten til lørdag.

Intet sted på Bornholm må man køre over 80 kilometer i timen.

- Der er lagt videoer op, der indikerer, at det er så tosset, hvad der er foregået. Også så vi juridisk vurderer, at vi beslaglægger bilen, siger vagtchefen.

- Ud over at køre med for høj hastighed var der også nogle farlige situationer, siger Peter Johansen.

Politiet søger vidner, der har set de farlige situationer.

- Vi vil gerne kunne underbygge, at der er sket farlige situationer, blandt andet en hasarderet overhaling, siger Peter Johansen.

Den 25-årige mand kørte i en sort Audi. Manden er sigtet for vanvidsbilisme og for at køre med fare for andres liv.

Politiet forventer, at der kommer et retligt efterspil.

