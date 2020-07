Politi: Bil blev brugt som dødeligt våben i opgør mellem bander

28-årig mand er blevet anholdt i sag fra marts om bevidst påkørsel, hvor offer døde af sine kvæstelser.

En mand fra bandemiljøet er blevet anholdt for i marts bevidst at have påkørt en modstander, der døde af sine kvæstelser. Det oplyser Københavns Politi.

Den anholdte er 28 år og beskrives af politiet som bandemedlem.

En anklager vil onsdag bede Retten på Frederiksberg om at varetægtsfængsle den anholdte.

Påkørslen er blot en ud af en række blodige handlinger i en konflikt mellem en gruppe fra Husum på den ene side og flere medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia på den anden.

/ritzau/