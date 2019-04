Politi: Bil ramt af genstand på motorvej ved uheld

Der var ikke tale om stenkast fra en motorvejsbro, da en bil torsdag fik store skader på Østjyske Motorvej.

Torsdag eftermiddag fik en bil voldsomme skader, da den blev ramt af en genstand på Østjyske Motorvej ved Skanderborg.

Bilens soltag, tag, bagrude og bagklap blev smadret, da den kørte under broen, der fører Låsbyvej over motorvejen.

I første omgang mente politiet, at der kunne være kastet en sten ned på bilen fra broen.

Men politiets efterforskning viser, at det ikke var tilfældet. Efter alt at dømme var der tale om et hændeligt uheld, skriver Sydøstjyllands Politi fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

- De grundige undersøgelser gør, at Sydøstjyllands Politi nu konkluderer, at der næppe har været tale om en forsætlig handling. Men snarere om et hændeligt uheld, hvor en ukendt genstand har ramt køretøjet, udtaler vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen i pressemeddelelsen.

Samtidig beklager politiet den ulempe, man påførte trafikanterne, da man torsdag var nødt til at lukke motorvejen i en time, mens man efterforskede hændelsen.

/ritzau/