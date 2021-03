Politi bruger drone i efterforskning i Næstved

Politiet er tilbageholdende med at frigive oplysninger om "mistænkeligt forhold".

I en undersøgelse af et såkaldt mistænkeligt forhold i Næstved har politiet tirsdag valgt at sende en drone i luften.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en kort besked på det sociale medie Twitter ved 16-tiden.

I et område ved Uffesvej i byen blev der tidligere opsat afspærring, og flere af politiets køretøjer blev set på stedet.

Politiet fik anmeldelse om sagen klokken 12.41. Hvad den nærmere handler om, har politiet sidst på eftermiddagen endnu ikke ønsket at frigive oplysninger om. Man har nøjedes med at oplyse, at det drejer sig om et mistænkeligt forhold.

/ritzau/