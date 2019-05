Politi brugte sømmåtter og kastede sig ind i bil i biljagt

En mand ville ikke stoppe for politiet. Han skal tirsdag stilles for en dommer i Retten i Odense.

Natten til tirsdag udspillede der sig nær Odense en voldsom biljagt, som endte med sømmåtter og en knust rude.

Tirsdag vil bilisten, der er en 43-årig mand, blive stillet for en dommer i Retten i Odense efter biljagten.

Politiet ville natten til tirsdag stoppe bilisten, men han kørte fra politiet, og det resulterede i en 20 minutter lang biljagt. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Han nåede undervejs at køre ind i en af politiets hundevogne, og han blev undervejs selv påkørt af en patruljevogn, da politiet ville standse ham.

Til sidst blev han stoppet af sømmåtter, men det fik heller ikke manden til umiddelbart at overgive sig. Han kørte ud i grøften og ud på en mark.

- Det ender med, at vi får ham gelejdet den rigtige vej og får lagt et baghold med sømmåtter. Han punkterer på alle fire hjul og kører ud på en mark.

- Så kan han selvfølgelig ikke køre ret hurtigt - ikke hurtigere, end de kan få løbet bilen op og prøve at få ham stoppet. Det vil han så stadig ikke. Så det ender med, at de knuser en siderude og kaster sig ind i bilen og tager nøglen ud af tændingen, siger Thomas Bentsen.

Den 43-årige mand sigtes blandt andet for at true politiet og at udsætte betjentenes liv for fare. Det vides endnu ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Politiet har mistanke om, at manden var påvirket under kørslen, men tirsdag formiddag er det endnu ikke sikkert, om det er sikkert.

/ritzau/