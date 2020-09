Politi deler videoer i håb om at få tip om drabsmand

Fyns Politi offentliggør tre videoer og billeder, der ifølge politiet viser gerningsmanden bag et drab i juni.

Fyns Politi har valgt at dele både billeder og videoer af en person, som det mener, affyrede et dræbende skud en aften i juni.

Her mistede en 31-årig mand fra Vollsmose ved Odense livet, da han tilfældigvis kom i skudlinjen under en konflikt mellem to grupperinger.

Håbet er, at nogle ser billedmaterialet og kan hjælpe politiet med at opklare, hvem den formodede gerningsmand er.

- Politiet er overbevist om, at den formodede drabsmand er på den ene af de videoer, som nu bliver offentliggjort, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

De to grupper, som i en længere periode har været i konflikt med hinanden, hører til ved Vollsmose og Korsløkke.

Den første gruppe har tilknytning til Korsløkkeparken, mens den anden hører til Bøgetorvet i Vollsmose.

Politikommissær Carsten Dichmann fra Fyns Politi er overbevist om, at nogle har informationer, som de ikke har delt endnu.

- Vi håber selvfølgelig, at de mange nye oplysninger i sagen kan hjælpe os til at finde frem til de to personer fra gruppe 1 og de tre personer fra gruppe 2.

- Der er næppe tvivl om, at der er nogen derude, som ved, hvem personerne er, siger han i meddelelsen.

