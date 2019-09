Politi: Død mand ved Fredericia blev dræbt

Politiet anholdt torsdag aften to for drab, men kun den ene fremstilles i et grundlovsforhør.

Den 58-årige mand, der torsdag blev fundet død i Erritsø ved Fredericia, blev dræbt.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi fredag morgen i en pressemeddelelse.

Efterforskningen torsdag ledte til, at en 51-årig mand og en 49-årig kvinde efterfølgende blev anholdt.

Men kun manden skal fremstilles i et grundlovsforhør fredag. Kvinden er blevet løsladt igen.

Det er endnu uvist, hvordan den 58-årige er blevet dræbt.

/ritzau/