Politi: Drab nær travbane i Aarhus skyldes narkohandel

Politiet har anholdt to for narkohandel. De fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Drabet på en 25-årig mand nær travbanen i Aarhus er en udløber af en større narkohandel mellem to grupper.

Det mener Østjyllands Politi, der har anholdt to personer for medvirken til narkohandel.

De to fremstilles for en dommer i Retten i Aarhus tirsdag med krav om fængsling.

I en pressemeddelelse understreger politiet, at de to anholdte ikke sigtes for drabet.

Den dræbte var Abukar Hassan Ali, også kendt som rapperen Shmur. Han blev ramt af skud 22. juli om aftenen ved en parkeringsplads nær Jydsk Væddeløbsbane.

Kort tid efter drabet, som skete ved 19-tiden, blev to biler brændt af. Den ene et sted i Solbjerg, den anden i Edslev ved Hørning.

I andre sager om drab i de kriminelle miljøer har gerningsmænd forsøgt at slette spor netop ved at sætte ild til de køretøjer, de har benyttet.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard ønsker ikke at gå i detaljer med opklaringsarbejdet.

- Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi forventer yderligere anholdelser i sagen, i takt med at efterforskningen skrider frem, udtaler han i pressemeddelelsen.

/ritzau/