Politi efterforsker knivstikkerier i Københavnsområdet

Søndag aften har budt på to knivstikkerier i henholdsvis Ishøj og Hundige sydvest for København.

Politiet er søndag aften med kort tids mellemrum rykket ud til to knivstikkerier sydvest for København. Det er endnu uvist, om de to episoder har forbindelse til hinanden.

Det ene knivstikkeri er sket på Ishøj Strandvej i Ishøj og efterforskes af Københavns Vestegns Politi. Det andet er sket på Hundige Havn, som ligger i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Der er blot få kilometer mellem gerningsstederne.

Lidt flere kilometer væk - på Rigshospitalets på Blegdamsvej i København - er sagens ofre bragt ind.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Henrik Stormer, at man er til stede ved Rigshospitalet for at bevogte stedet.

Hverken hos Københavns Vestegns Politi eller hos Midt- og Vestsjællands Politi har de respektive vagtchefer søndag aften besvaret Ritzaus telefonopkald.

Det er derfor endnu uvist, hvor mange ofre der er tale om, og hvor alvorligt de er kommet til skade.

/ritzau/