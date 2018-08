Politi anholder mand for mulig krænkelse ved boligblok

Østjyllands Politi afspærrede søndag aften et grønt område med en legeplads ved boligblokke i Lystrup.

En mand er søndag aften blevet anholdt i en sag om en mulig blufærdighedskrænkelse i et grønt område ved boligblokkene Elstedhøj i Lystrup ved Aarhus.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup.

- Vi har anholdt en mand. Men jeg kan ikke sige mere om denne person, siger han.

Politiet modtog en anmeldelse i sagen søndag klokken 17.10, og afspærrede efterfølgende et område ved boligblokkene.

- Vi efterforsker en sag om noget blufærdighedskrænkelse, sagde vagtchefen tidligere på aftenen til TV2 Østjylland.

- Derfor afspærrer vi et grønt område ved Elstedhøjbebyggelsen.

Bebyggelsen består af en en række boligblokke og disse har til fælles en legeplads, som altså nu er afspærret sammen med et større grønt område.

Politiet holder dog kortene tæt til kroppen i sagen.

- Vi leder efter en person og efter spor af det, der er foregået, sagde vagtchefen til mediet.

TV2 Østjylland har talt med flere beboere, som fortæller, at flere børn muligvis er blevet blufærdighedskrænket i området.

Politiet ønsker over for Ritzau dog ikke at kommentere oplysningerne om, at børn skulle være ofre. Ligeledes ønsker politiet ikke at kommentere, hvad blufærdighedskrænkelsen nærmere bestemt dækker over.

/ritzau/