Politi efterforsker skud mod personbil i Holbæk

Politiet vurderer, at en intern strid mellem to grupper gik forud for en skudepisode i Holbæk lørdag aften.

Tre mænd er anholdt, efter at en eller flere personer har skudt mod en personbil i Holbæk lørdag aften.

Det fortæller vagtchef Boye Rasmussen ved Midt- og Vestsjællands politi kort efter midnat natten til søndag.

- Ejeren af bilen befinder sig i siden af køretøjet, da der kommer en eller flere personer forbi og skyder mod bilen, siger vagtchefen.

Siden har politiet fundet skudhuller i bilen. Der er ingen, der er kommet til skade i forbindelse med hændelsen.

Ejeren af bilen flygtede efterfølgende fra stedet. Det samme gjorde den eller de personer, der skød mod bilen.

- Vi har efterfølgende fået fat i manden, der ejer bilen. Vi vurderer, at der er tale om en intern strid mellem to grupperinger i Holbæk, siger Boye Rasmussen.

- Umiddelbart har det ikke noget med rocker- eller bandemiljøet at gøre, tilføjer vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.33, og efter midnat er efterforskningen stadig i gang.

- Vi skal have undersøgt området og bilen. Vi har tre anholdte i sagen, som vi skal have afhørt, siger Boye Rasmussen.

Politiet kan ikke oplyse alderen på de involverede, ligesom vagtchefen heller ikke kan sige, hvilket våben der blev skudt med.

Episoden udspillede sig på adressen Slotshaven 3 i Holbæk.

