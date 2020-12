Politi efterlyser otteårig pige i sag om mulig bortførsel

Politiet formoder, at en mor vil tage sin datter med til Israel. Pigen på otte år har været væk siden mandag.

En otteårig pige er efterlyst af politiet, som frygter, at moren vil tage hende med til Israel. Også den 47-årige mor, der ikke længere har forældremyndighed over pigen, er efterlyst.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse tirsdag aften.

- Københavns Vestegns Politi har grund til at formode, at pigen nu er i sin mors varetægt, og at moren vil forsøge at tage barnet med til Israel, skriver politiet i meddelelsen tirsdag aften.

Den otteårige gik angiveligt selv fra en adresse på Bagsværdvej i Bagsværd nord for København mandag middag, hvorefter hun forsvandt. Moren er mistænkt for mulig børnebortførsel, lyder det.

Pigen er 140-150 centimeter høj og almindelig af bygning. Hendes hår er mellemlangt og brunt. Hun har store brune øjne og taler dansk.

Da hun forsvandt fra en adresse i Bagsværd ved middagstid mandag, var hun iført en hvid trøje, sorte bukser med lyserøde striber langs benene og sorte kondisko med et farvet logo.

Politiet regner med, at den otteårige tirsdag aften stadig er på dansk grund.

- Vi har grund til at formode, at pigen fortsat er i Danmark, men vi har brug for offentlighedens hjælp til at lokalisere hende, for at sikre at hun kan vende sikkert hjem til sin far, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby i pressemeddelelsen.

Moren, der også er efterlyst i sagen, beskrives som 170 centimeter høj og almindelig af bygning. Hun har grønne øjne og langt sort hår.

Politiet opfordrer alle, der ved, hvor pigen er, eller som har andre informationer om sagen, til at give politiet besked.

