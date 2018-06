Politi er på bar bund i sag om bortført mand i København

Den 25-årige mand, der torsdag blev tvunget ind i en bil, har flere gange ringet til sin familie i weekenden.

Politiet ved stadig ikke, hvor den 25-årige mand, der i torsdags blev tvunget ind i en bil i forbindelse med en skudepisode ved Husum Torv i København, befinder sig, eller om han stadig er frihedsberøvet.

Det fortæller politikommissær ved København Politi Steffen Thaaning Steffensen mandag eftermiddag.

Men den unge mand er i live.

- Han har ringet til sin familie et par gange i løbet af weekenden, og vi har bedt dem om at sige til ham, at vi gerne vil snakke med ham, siger Steffen Thaaning Steffensen.

Politiet har mandag formiddag besøgt mandens familie, men det har ikke kastet yderligere oplysninger af sig.

Steffen Thaaning Steffensen siger mandag, at han ikke tror, episoden kan relateres til en konflikt i bandemiljøet. Men hvad der så ligger bag, ved han ikke.

- Vi kan ikke tvinge ham til at snakke med os, da han er forurettet, men det ville da være rart lige at høre fra ham, siger politikommissæren.

Den 25-årige mand har været forsvundet siden torsdag eftermiddag.

Her jagtede en gruppe mænd i to biler, en grå Audi og en BMW, tilsyneladende nogle andre personer. De var kørende i en sølvgrå Mercedes.

Der opstod ifølge politiet tumult ved Mercedesen, og der blev affyret et skud, uden at nogen blev ramt. Men truslen gjorde, at en mand blev tvunget ud og over i Audien, har politiet fortalt om episoden.

I forsøget på at stoppe Audien affyrede betjente på stedet skud mod bilen, men i første omgang havde mændene held til at slippe væk.

Senere blev alle tre biler fundet, og tre mænd anholdt og varetægtsfængslet.

