Politi finder 10.000 liter brændstof ved ransagninger

Fire mænd er mistænkt for at stå bag organiserede tyverier fra varebiler af benzinkort og tilhørende kode.

Politiet har beslaglagt 10.000 liter benzin og diesel i forbindelse med anholdelsen af fire personer, som mistænkes for at stå bag tyveri og misbrug af benzinkort, oplyser efterforskningsleder Anton Havegård.

De anholdte er mænd i alderen 38-55 år, og de er sigtet for 23 forhold, hvor benzinkort er stjålet fra varebiler og efterfølgende misbrugt til at tanke brændstof. De bliver lørdag stillet for en dommer.

- Vi kan ikke udelukke, at efterforskningen vil føre til flere forhold, ligesom der også vil kunne komme sigtelser mod personer, som har været aftagere af brændstoffet, siger Anton Havegård.

Han er vicepolitiinspektør i Udlændingekontrolafdeling Øst, som hører under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Afdelingen har i samarbejde med Fyns Politi stået bag anholdelserne i sagen.

- Den ene anholdelse er foretaget på Fyn omkring Odense. De øvrige er foretaget i Slagelse-området, fortæller Anton Havegård.

I forbindelse med ransagningerne har politiet beslaglagt store mængder brændstof.

- Jeg kan ikke sige, hvor stort et beløb der er stjålet for, men vi har beslaglagt 10.000 liter brændstof, fortæller efterforskningslederen.

De sager, som der foreløbig er rejst sigtelse i, stammer fra de seneste måneder. Men Anton Havegård fortæller, at der også er anmeldelser om lignende kriminalitet længere tilbage i tiden.

- Efterforskningen skal blandt andet afdække, om de også kan knyttes til det, fortæller han.

Gerningsmændene har luret, at nogle håndværkere i deres biler opbevarer både benzinkort og koden dertil. Ved at stjæle begge dele har de kunnet misbruge kortet.

Ud over tyveri er der også rejst sigtelse for straffelovens bestemmelse af databedrageri. Det er den bestemmelse, der bruges, når der er tale om misbrug af betalingskort.

En af de anholdte er dansk statsborger, mens to af de anholdte er udlændinge, som er bosiddende i Danmark. Den fjerde mand opholder sig ifølge Anton Havegård i Danmark ulovligt. Han vil ikke røbe, hvor mændene er fra.

Lørdag eftermiddag skal de fire stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling. Det kommer til at ske ved et grundlovsforhør i Retten i Næstved.

/ritzau/