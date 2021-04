Politi finder knive i kanal nær drabssted i Albertslund

En 33-årig mand blev onsdag aften dræbt af knivstik i nabostrid i Albertslund. To knive er fundet.

Forsvarets dykkere har fredag fundet to knive i en kanal nær det sted, hvor der onsdag blev begået et knivdrab i Albertslund.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi efter fredagens undersøgelser i kanalen.

- Knivene bliver nu undersøgt af NKC (Nationalt Kriminalteknisk Center, red.) og indgår i efterforskningen, skriver politiet på Twitter.

Knivdrabet skete onsdag aften, da to naboer kom op at slås i en opgang og efterfølgende ude på gaden i Vognporten i Albertslund.

Uenighederne udviklede sig til knivstikkeri, og en 33-årig mand blev så alvorligt såret, at han efterfølgende døde.

Torsdag eftermiddag blev opgørets anden part, en 26-årig mand, fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet i fire uger.

Manden erkendte dele af hændelsesforløbet, men nægter sig skyldig i sigtelsen om drab. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så offentligheden kan ikke få at vide, hvad han nærmere har forklaret.

Den 26-årige mand blev anholdt klokken 19.06. Blot ti minutter tidligere var politiet blevet kaldt ud til stedet.

Det er ikke oplyst, hvem der slog alarm.

Politiet har siden onsdag aften arbejdet på at finde et motiv til drabet.

Tilsyneladende var det en uoverensstemmelse mellem to mænd i en opgang, der endte i slagsmål og knivstikkeri.

- Det er en overbo, der kommer op at skændes med underboen, og det ender så ude på gaden, hvor den ene bliver stukket, formentlig med en kniv, fortalte politiets vagtchef Brian Holm onsdag aften.

/ritzau/