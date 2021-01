Politi finder muligt gerningssted efter skuddrab i Hillerød

Der er fundet affyrede patronhylstre på Rønbjerg Allé i Hillerød efter skuddrab lørdag. Politiet søger vidner.

Fire mænd i en skudhullet bil ankom lørdag aften ved 19-tiden til Nordsjællands Hospital i Hillerød. To af dem var blevet ramt af skud, og den ene - en 38-årig mand - afgik ved døden.

Efterfølgende har politiet lokaliseret det mulige gerningssted. Det menes at være ved Rønbjerg Allé 2 i Hillerød. Det fortæller politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi søndag morgen.

- Der er fundet afskudte patronhylstre, siger han.

Der blev formentlig skudt ved stedet ved 18-19-tiden, og politiet vil gerne høre fra mulige vidner.

- Hvis der er nogen, der har set noget der ved Rønbjerg Allé, så vil vi gerne høre om det, siger han.

Politiet mener, at skyderiet er sket i bandemiljøet, og de tre overlevende fra bilen har ikke været særligt meddelsomme.

- Rocker- og bandemiljøet har aldrig haft ry for at være særligt meddelsomt. De ønsker i udgangspunktet ikke rigtigt at tale med os, siger Henrik Gunst.

Den anden mand i bilen, der blev ramt af skud, er en 21-årig mand. Han har været på operationsbordet på Nordsjællands Hospital, og hans tilstand er ikke kritisk.

Mange pårørende og andre dukkede op på hospitalet efter skyderiet, og mindst ti blev anholdt. De er dog alle blevet løsladt igen, og politiet har søndag morgen ingen anholdte i drabssagen.

