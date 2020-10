Politi finder ved tilfælde ti kilo narko efter villaindbrud

En bil blev ransaget efter indbrud i sjællandsk villa. I bilen var ti kilo amfetamin, skunk og en kniv.

Det er sjældent, at man falder over kilovis af narko ved en tilfældighed.

Men det var tilfældet for betjente ved Midt- og Vestsjællands Politi, da de tirsdag rykkede ud for at undersøge et indbrud i en villa.

Det fremgår af politikredsens døgnrapport.

Kort før klokken 09 om morgenen modtog politiet en anmeldelse om, at der var blevet brudt ind i et hus på Tessebøllevej i Herfølge. Huset var gennemrodet, og en Playstation 4 var væk.

Gerningsstedet blev undersøgt, og i forbindelse med efterforskningen af sagen fik politiet at vide, at en lille sølvgrå personbil var blevet set i forbindelse med indbruddet. I bilen sad to mænd.

Betjentene kørte en tur i området, og nær Tessebøllevej holdt en bil parkeret, der passede på beskrivelsen.

Ejeren, en 34-årig mand, har ifølge politiet begået berigelseskriminalitet før.

De opsøgte manden, som var i en af sine venners hjem i Herfølge, og besluttede herefter at ransage den sølvgrå bil. Det er her, politiet formentlig har spærret øjnene op.

I bilen lå nemlig en stor mængde hvidt pulver, en pose skunk og en ulovlig kniv. En undersøgelse af pulveret har vist, at der var tale om lidt mere end ti kilo amfetamin.

Bilejerens ven, en 41-årig mand, kom kort efter hjem. Han og den 34-årige blev sigtet for at have haft narkoen med henblik på videresalg.

Yderligere patruljer og en narkohund blev tilkaldt, og mændenes hjem blev ransaget. På adressen i Herfølge fandt politiet endnu mere narkotika og ting, som ifølge politiet bruges til at pakke og opblande amfetamin.

Også en machete blev fundet.

Til gengæld gjorde politiet ingen fund på den 34-åriges adresse i Greve Kommune.

Begge mænd har onsdag været fremstillet for en dommer, som har vurderet, at de skal varetægtsfængsles. De er fængslet til 12. november.

/ritzau/