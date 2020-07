Politi forlænger skærpet strafzone grundet fortsat konflikt

Grupper omkring Vollsmose er stadig i konflikt, vurderer politiet, som forlænger visitationszone i området.

To grupper er stadig i konflikt med hinanden nær Odense. Det vurderer Fyns Politi, der torsdag forlænger visitationszonen og den skærpede strafzone, som er indført i området i og omkring Vollsmose og Korsløkke.

De forlænges med to uger, så de udløber 16. juli klokken 15, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Striden har i forvejen ført til blodsudgydelser og kostet et liv. Onsdag den 17. juni om aftenen blev der affyret skud ved Fyrreparken i Vollsmose, men ingen blev tilsyneladende såret.

I et forsøg på at skabe ro i området indførte Fyns Politi derfor den næste dag en visitationszone.

En visitationszone betyder, at politiet må visitere personer og undersøge køretøjer uden at have en mistanke om, at der er begået noget kriminelt.

Men det fik ikke volden til at stoppe.

En uge efter første skudepisode blev der skudt igen, og denne gang var der ofre. En mand - der ifølge politiets indledende efterforskning ikke er knyttet til nogen grupperinger i området - blev skudt og dræbt i sin bil i Vollsmose.

Også en anden blev ramt af skud, men han har overlevet. Han har et tilhørsforhold til grupperne, fortæller politiet, der ikke uddyber, hvad det dækker over.

På grund af eskaleringen valgte politiet fra 25. juni at indføre en skærpet strafzone i samme område, som der er visitationszone.

Zonen betyder, at man kan risikere op til dobbelt straf for visse typer af kriminalitet begået inden for zonen.

Politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi mener, at det gør det særligt alvorligt, når en person er død på grund af konflikten.

- Derfor er det vores vurdering, at det er nødvendigt at forlænge både visitationszonen og den skærpede strafzone, således at vi kan sikre at borgerne, der bor og færdes i området kan gøre det trygt og sikkert, siger han i meddelelsen.

/ritzau/