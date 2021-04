Politi: Handel med narko førte til drab på Frisør Mudi

Mand, der blev kaldt "Frisør Mudi", mistede livet sidste sommer i Brabrand. Fire er nu tiltalt for drab.

Det var to kriminelle gruppers uenighed om en narkohandel, som kostede en 42-årig mand livet på en parkeringsplads i Brabrand sidste år.

Det vurderer Østjyllands Politi om sagen, hvor der nu er rejst tiltale mod fire mænd, hvoraf de to menes at være flygtet til udlandet.

Offeret var Mohammad Al-Zerjawi, der blev stukket med kniv i låret. Han havde tilnavnet "Frisør Mudi" og var knyttet til rockergruppen Satudarah, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

Politi og anklagemyndighed mener, at drabet og de samtidige overfald på to andre mænd på parkeringspladsen var led i et opgør mellem to kriminelle grupperinger.

Hvilken gruppe de fire tiltalte hører til, er ikke oplyst i den pressemeddelelse, som Østjyllands Politi onsdag har udsendt om sagen.

Forbrydelsen kunne skabe eller forstærke konflikten mellem to grupper i rocker- og bandemiljøet, mener anklagemyndigheden, som derfor har rejst en tiltale, der kan give en fordobling af straffen.

