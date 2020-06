Politi har anholdt endnu en mistænkt efter uro i Gellerup

En mand sigtes for at have affyret et bomberør mod politiet i Gellerupparken efter Stram Kurs-demonstration.

Østjyllands Politi har anholdt endnu en 26-årig mand i forbindelse med urolighederne i Gellerupparken i Aarhus på grundlovsdag 5. juni.

Manden sigtes for at have affyret et bomberør mod politiet, og han bliver onsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

En anden 26-årig mand er tidligere anholdt for også at affyre bomberør mod politiet. Han blev 11. juni varetægtsfængslet i to uger.

Ifølge politiet var der flere uromagere i Gellerupparken, og det fortsætter derfor efterforskningen i jagten på flere mulige gerningsmænd.

- Der var en række gerningsmænd. Vi prøver at finde frem til så mange, som vi overhovedet kan, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Urolighederne opstod i kølvandet på en Stram Kurs-demonstration om eftermiddagen 5. juni med den kontroversielle leder Rasmus Paludan i front.

Ved demonstrationen trængte en 52-årig mand ind bag politiets afspærring. Han var bevæbnet med en kniv. Da han ikke adlød politiets ordre om at lægge våbnet fra sig, blev han skudt i benet.

De efterfølgende nætter var Gellerupparken præget af uroligheder med stenkast, påsatte brande og affyring af fyrværkeri.

/ritzau/