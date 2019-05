Politi har brugt 41 millioner kroner på Paludan-demoer

Fra 1. januar til og med 29. april har politiet brugt 41 millioner kroner i forbindelse med Paludans demoer.

Det er dyrt for politiet at yde beskyttelse til Stram Kurs-lederen, Rasmus Paludan, der i foråret har afholdt et utal af demonstrationer.

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at politiets udgifter relateret til Rasmus Paludan-demonstrationer er på 41 millioner kroner.

Det skriver TV2, der har fået aktindsigt i opgørelsen.

Udgifterne dækker perioden fra 1. januar til og med 29. april i år. Udgifterne var fra årsskiftet og frem til 7. april til sammenligning på cirka seks millioner kroner.

Politiet gør dog ifølge TV2 opmærksom på, at der ved nogle af demonstrationerne i optællingen har været andre demonstrationer, som har haft indflydelse på, hvor mange penge politiet har brugt.

Paludan har afholdt adskillige demonstrationer i foråret. Det foregår ofte ved, at han stiller sig op og kaster med koranen.

14. april gav det særligt meget ballade, da Rasmus Paludan demonstrerede på Blågårds Plads på Nørrebro.

Forinden var Paludans demonstration blevet aflyst i Mjølnerparken på Nørrebro på grund af truslen imod ham.

Ved demonstrationen på Blågårds Plads forsøgte modstandere af partiet efter få minutter at overfalde Rasmus Paludan, som blev eskorteret væk.

Urostiftere maskerede sig, rev stilladser ned, satte ild til biler, cykler og containere. Der blev affyret fyrværkeri og kanonslag mod politiet, og der blev kastet med løbehjul, sten og cykler. Politiet brugte tåregas.

/ritzau/