Politi frigiver lydfil med gerningsmand i sag om drab på læge

Nordsjællands Politi beder om hjælp til at opklare drab i Tisvildeleje på den 58-årige Charlotte Asperud.

I sagen om drabet på en læge i Tisvildeleje har politiet sikret sig en lydoptagelse med gerningsmandens stemme.

Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem natten til 30. april, mens hun formentlig lå og sov.

"Læg dig ned!", kan man på en lydoptagelse høre gerningsmanden råbe flere gange.

For at få hjælp til opklaringen har Nordsjællands Politi tirsdag besluttet at offentliggøre lydfilen og et foto af lægen.

Manden taler med en dialekt, som typisk tales i København og i Nordsjælland, oplyser politiet. Man kan høre, at det er en voksen mand.

Politiets efterforskere vil gerne have henvendelser fra mennesker, der kender eller har set Charlotte Asperud i forskellige sammenhænge.

- Vi håber også, at der er nogen, som kan genkende gerningsmandens stemme og vil kontakte os med oplysninger om, hvem det kan være, siger politikommissær Henrik Gunst i en pressemeddelelse.

Godt et døgn efter det brutale overfald i hjemmet på Aspevej døde den 58-årige kvinde.

I månederne op til drabet blev Charlotte Asperud set i hjemmet i selskab med en skaldet mand, der bærer briller. Politiet har endnu ikke været i kontakt med denne mand, som derfor efterlyses.

Lægen arbejdede som bagvagt på akutmodtagelsen på Hillerød Hospital og havde også vagter i Sundhedshuset i Helsingør samt i akutmodtagelsen på Frederikssund Hospital. Hun var aktiv i lokalområdet og var desuden motionsløber, oplyser politiet.

For at opklare sagen beder politiet om borgeres hjælp til at fastlægge Charlotte Asperuds færden i tiden op til forbrydelsen.

Det var cirka klokken 02.45 natten til 30. april, at den ukendte mand brød et vindue op og kom ind i Charlotte Asperuds hjem.

Politiet fik anmeldelsen om sagen godt en halv time senere fra "en familierelation", har politikommissær Henrik Gunst tidligere oplyst.

Aspevej er en grusvej, som udgår fra Hovedgaden i Tisvildeleje. Flere gange har betjente været rundt i området for at afklare, om beboere har gjort iagttagelser, som kan være relevante.

/ritzau/