Politi har skudt en mand i benene ved Tuse Næs

For fjerde gang på kort tid er en mistænkt blevet skudt af politiet. Onsdag morgen blev 44-årig ramt i benene.

En 44-årig mand er onsdag blevet skudt i benene af politiet ved Tuse Næs, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Ifølge politiet blev politiet truet med en kniv af den 44-årige.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) står for at undersøge sagen. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor ingen yderligere kommentarer til episoden.

Det er blandt andet DUP's opgave at undersøge sager, hvor borgere er kommet til skade eller er afgået ved døden på grund af politiets handlinger eller i politiets varetægt.

Hos DUP oplyser chefkonsulent Christel Nørnberg Stigaard, at man på nuværende tidspunkt alene kan bekræfte oplysningerne om, at en mand er blevet såret af skud, og at han er indlagt på sygehuset, samt at hans tilstand er stabil.

Hun kan desuden bekræfte, at de pårørende er blevet underrettet.

Christel Nørnberg Stigaard kan ikke fortælle, hvor mange skud der er blevet affyret, ligesom hun heller ikke kan bekræfte, at manden er ramt i benene.

- Det indgår alt sammen i den undersøgelse, som vi er ved at foretage, siger Christel Nørnberg Stigaard.

Undersøgelsen munder ud i en redegørelse, der bliver videregivet til Statsadvokaten i København eller Viborg, som så træffer afgørelse om, hvorvidt der skal rejses en straffesag mod politipersonalet eller ej.

Af Politiklagenævnets årsberetning fra 2019 fremgår det, at i 2 ud 27 sager, hvor en borger var kommet til skade eller død på grund af eller efter politiets indgriben, blev der rejst tiltale. I resten af sagerne blev efterforskningen indstillet.

Det er fjerde gang i løbet af en god måneds tid, at politiet skyder en mistænkt.

3. oktober blev en 24-årig mand skudt og dræbt i Nykøbing Falster, efter at han havde stukket en tilfældig ældre mand ned på åben gade.

19. oktober blev en 16-årig dreng skudt af politiet i maven i forbindelse med et indbrud i Dragør.

25. oktober blev en 25-årig mand skudt og dræbt af politiet på en adresse i Hornslet i Østjylland. Manden var bevæbnet med en kniv og opførte sig angiveligt aggressivt.

/ritzau/