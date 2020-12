Politi i USA styrede svenske mistænkte i våbensag til Danmark

Politiets brug af agenter er forbudt i Sverige. Derfor kom dansk politi på banen i sag om 83 skydevåben.

Det var amerikansk politi, som bestemte, at en efterforskning om store indkøb af våben skulle kulminere på dansk jord - også selv om de mistænkte i sagen bor i Sverige.

Det fremgår af en forklaring, som en ansat i PET har afgivet ved Retten i Horsens.

Tirsdag afgør et nævningeting i retten, om fem tiltalte, der alle har bopæl i Sverige, er skyldige. De har været varetægtsfængslet i mere end et år.

To af mændene er tiltalt for at ville købe i alt 83 skydevåben ved handler på den mørke del af nettet, som kaldes "Dark Web".

De tre andre er tiltalt for have været udsendt som kurerer, som skulle modtage dels 20 våben i Vamdrup og dels 25 våben på rasteplads Ejer Bavnehøj ved Skanderborg.

Sælgerne var i virkeligheden betjente i den amerikanske politimyndighed Homeland Security Investigations, HSI. De arbejdede under dække på en markedsplads på "Dark Web".

For at afsløre køberne skulle der gennemføres to såkaldt kontrollerede leverancer, men den følsomme agent-operation måtte ikke finde sted i Sverige.

Det var en disposition, som blev foretaget i USA, at handlen skulle gennemføres i Danmark, har agent 451 A fra PET ifølge en retsbog sagt. En tilsvarende efterforskning med agenter ville nemlig være ulovlig i Sverige.

En gråvejrsdag i november sidste år var såvel 451 A som en agent fra HSI, der kaldes 452 A, mødt op på rasteplads Ejer Bavnehøj. Det samme var en række andre forklædte politifolk.

En personbil fra Sverige med en lille serbisk familie - far, mor og et lille barn på fire år - trillede ind på rastepladsen. Manden havde 25.500 euro med sig. Han kom hen til agenternes sorte varevogn. Den amerikanske agent trak skydedøren til side, hoppede ind og satte sig på knæ ved en sportstaske.

Amerikaneren tog en Glock-pistol frem. Som led i demonstrationen tog han ladegreb på våbnet, ligesom han også fremviste en fuldautomatisk pistol. Kort efter blev manden og hans hustru anholdt. Begge er blandt de fem tiltalte.

Forsvarerne har hævdet, at amerikansk politi under forhandlingerne, der foregik via krypterede mails, har overtrådt de danske regler om politiets brug af agenter. Derfor skal der ske frifindelse.

Omvendt har anklagemyndigheden sagt, at de tiltalte ikke er blevet lokket eller provokeret til at begå en forbrydelse, de ellers ikke ville have begået.

