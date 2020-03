Politi: Indsatser skal øge trygheden i udsatte områder

Trygheden i udsatte boligområder stiger, men er fortsat lav i forhold til i resten af landet.

Borgere som bor i socialt udsatte boligområder- også kaldet SUB-områder- oplever at føle sig mere trygge sammenlignet med tidligere år.

Det viser politiets årlige tryghedsundersøgelse for 2019.

I undersøgelsen svarede 70,9 procent af de adspurgte fra SUB- områderne, at de følte sig trygge. I 2017, da tallet var lavest, svarede omkring 64 procent, at de følte sig trygge.

Trygheden i SUB-områderne har været svagt svingende de seneste år.

- Der har eksempelvis været bandekonflikter med skyderier, hvor nogle grupperinger har tilhørsforhold til nogle af disse boligområder.

- Disse konflikter kan naturligt skabe en utryghed blandt de borgere, der bor i områderne, siger Allan Holm, politiinspektør ved Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Dele af resultaterne fra undersøgelsen viser, at trygheden på landsplan er højere end i de socialt udsatte boligområder.

Cirka 86 procent har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag.

Det er næsten en femtedel mere sammenlignet med borgerne fra de særlige udsatte områder.

For at mindske kløften mellem tallene på landsplan og SUB-områderne, samarbejder politiet med blandt andet kommunerne og borgerne.

Kommunerne står for den socialt faglige indsats, hvor de kan hjælpe unge i arbejde, så de undgår at ende i kriminalitet, siger Allan Holm.

- Vi har alle ansvar for, at vi lever i et trygt samfund, men samarbejdet skal være med til at sikre, at man kan føle sig tryg på gaden, siger han.

Ifølge Allan Holm vil politiet fortsætte deres indsats med at øge trygheden i hele landet.

Politiets Tryghedsundersøgelse baserer sig på knap 42.000 besvarelser, som er indhentet fra juni til september 2019.

/ritzau/