Madsen truede med bombeattrap og hoppede ind i hvid varevogn

Tirsdag var Peter Madsen på fri fod i cirka fem minutter, før han blev anholdt. Han truede sig ud af fængslet.

Da drabsdømte Peter Madsen tirsdag flygtede fra Herstedvester Fængsel, var han iført et bombelignende bælte, og han truede med en pistollignende genstand.

Men politiet vurderer ikke, at bæltet indeholdt sprængstoffer, eller at der var tale om en rigtig pistol.

- Der er intet, der tyder på, at der har været sprængstof i det her bælte. Vi tror, at det var en bombeattrap, som var meget vellignende, siger politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen på et pressemøde.

Han fortæller, at Peter Madsen smed den pistollignende genstand ved anholdelsen.

- Vi tror ikke, at det er en pistol, men det lignede det, siger Mogens Lauridsen.

Efter at have truet sig ud af fængslet, var Peter Madsen dog ikke på fri fod ret længe.

Herstedvester Fængsel slog alarm klokken 10.21, og det sendte straks massivt med politi på gaden. Fem minutter senere blev Peter Madsen anholdt, efter at han netop var hoppet ind i en hvid varevogn.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at chaufføren havde kendskab til Madsen.

- Som vi ser det, springer han ind i en hvid varevogn. Hvad der sker, skal jeg ikke kunne sige. Vi skal afhøre chaufføren, siger Mogens Lauridsen.

Han fortæller, at chaufføren ikke taler dansk.

Politiinspektøren fortæller videre, at politiet ikke formoder, at der er medgerningsmænd, som hjalp Peter Madsen.

- Det er vi ved at undersøge, men der er intet, der tyder på det, siger han.

/ritzau/