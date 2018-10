Politi: Jagt på svindelmistænkt kræver tålmodighed

For første gang åbner Bagmandspolitiet en smule op for, hvordan efterforskning i svindelsag bliver gennemført.

Samarbejdet med udenlandsk politi i jagten på den svindelmistænkte kvinde fra Socialstyrelsen kræver ekstra tålmodighed.

Det oplyser Bagmandspolitiet, der mandag gør status på efterforskningen.

- Vi er heldigvis vant til at samarbejde med myndigheder i hele verden, og vi har et fantastisk godt netværk.

- Men der er naturligt nok forskel på at samarbejde med danske og udenlandske politikredse. Det kræver ekstra tålmodighed, siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein i en pressemeddelelse.

Den 64-årige kvinde, som er mistænkt for at have snydt sig til 111 millioner kroner gennem sit arbejde med satspuljemidler, er internationalt efterlyst gennem Interpol.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at sige, hvor i verden kvinden menes at være.

Ud over menneskejagten kører efterforskningen i to spor: Dels handler det om at samle beviser, og dels skal der sikres så mange værdier som muligt.

- Når det handler om at dokumentere, hvad der er sket, er vi langt. Når det handler om at beslaglægge værdier, er vi langt. Men vi mangler altså fortsat at få den mistænkte anholdt, siger Michael Lichtenstein, der står i spidsen for efterforskningen.

Om jagten på værdier oplyser Bagmandspolitiet, at dets anklagere har været i retten for at få domstolenes godkendelse til at beslaglægge blandt andet ejendomme, biler og kontanter på konti i både Danmark og udlandet.

Foreløbigt er værdierne dog langt fra de 111 millioner kroner, som ifølge den foreløbige efterforskning mangler.

Blandt de beslaglagte værdier er et hus i Hvidovre og en ødegård i Sverige. Også et mindre beløb på en dansk bankkonto er beslaglagt, har kurator Boris Frederiksen tidligere oplyst.

Foruden sagens hovedperson er tre andre sigtet i sagen. Mistanken her går på, at de på forskellig vis har nydt godt af de mange penge.

