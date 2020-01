Politi leder efter mand efter groft hærværk - undgå kontakt

En mand er mistænkt for groft hærværk. Politiet er bekymret for hans mentale tilstand og tror, han bærer kniv.

Syd- og Sønderjyllands Politi leder efter en mand i en hvid Hyundai.

Føreren af bilen er mistænkt for groft hærværk i Sønderborg og på Sydals, hvor to lejligheder er blevet raseret.

Manden kan være bevæbnet med kniv, og politiet opfordrer til, at man ikke tager kontakt til ham, men kontakter politiet på 114. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet har i forvejen kendskab til den mistænkte, som er 24 år.

- Det, der er mest bekymrende for os, er hans mentale tilstand. Han er formentlig noget uligevægtig og ud fra vores kendskab til ham, så plejer han at meget ofte at være bevæbnet med kniv.

- Det er lidt en dårlig cocktail. Derfor har vi valgt at melde det ud til offentligheden, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

Ifølge vagtchefen er det svært at sige, om vedkommende er farlig.

- Men med den tilstand, han er i, kan vi ikke udelukke det. Derfor er opfordringen, at folk lader være med at rette henvendelse til ham, hvis de ser ham, men kontakter os, siger Erik Lindholdt.

/ritzau/