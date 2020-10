Politi leder efter tiårig dreng der er gået fra Sulsted

Hvis man ser en tiårig dreng, som Nordjyllands Politi leder efter, så kan politiet kontaktes på telefon 114.

Nordjyllands Politi leder mandag aften efter en tiårig grønlandsk dreng.

Drengen er gået fra en adresse i Sulsted, der ligger nord for Aalborg. Det oplyser politiet på Twitter. Mere præcist har drengen forladt adressen Sulsted Landevej 93.

Vagtchef Rene Kortegaard fortæller, at det er et bosted, som drengen er gået fra sent mandag eftermiddag.

- Iført mørke bukser, sort dunjakke, lys T-shirt og hvide gummistøvler med blå prikker. Hvis I ser ham eller har oplysninger, der kan hjælpe os, så kontakt politiet på 114, skriver politiet.

Drengen har tidligere forladt bostedet, hvor han er blevet fundet igen, fortæller vagtchefen.

Han fortæller videre, at bostedet ringede til politiet om den bortgåede dreng, kort tid efter at han var gået.

- Vi håber, at vi finder ham, siger Rene Kortegaard.

/ritzau/