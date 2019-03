En mand i Rønne har i måneder fanget katte og kørt dem væk, fordi han var træt af deres efterladenskaber.

Bornholms Politi har opklaret måneders mystik om forsvundne katte i Rønne. En mand har været træt af kattenes opførsel, hvorfor han har fanget dem og kørt dem ud i naturen.

Det fortæller vagthavende ved Bornholms Politi Peter Johansen.

- Vi har fået nogle henvendelser om en mand i Rønne, som fanger katte i en eller anden fælde og putter dem i en transportkasse. Og så kører han dem et stykke væk fra Rønne ud i naturen og slipper dem løs, siger Peter Johansen.

Politiet har via henvendelser og efterforskning fået kontakt til manden og fået oplysningerne bekræftet.

For et par år siden var der også mystik om forsvundne katte på Bornholm. Men de to sager har ikke noget med hinanden at gøre, fastslår Peter Johansen.

Den aktuelle sag om de forsvundne katte har stået på i et par måneder. Politiet ved ikke, hvor mange katte der er tale om.

Peter Johansen understreger, at ingen af kattene har lidt fysisk overlast.

Motivet for gerningen er, at manden, som politiet ikke vil beskrive nærmere af frygt for repressalier, var irriteret over kattenes opførsel på hans grund.

- Han er angiveligt træt af, at de efterlader noget på hans grund. For at sige det rent ud, er han træt af, at de skider i hans gård, siger Peter Johansen.

Borgere med bopæl inden for et nærmere defineret område i Rønne, som har mistet deres kat inden for de seneste par måneder, opfordres til at kontakte Bornholms Politi.

Så kan politiet muligvis give ejerne oplysninger om deres forsvundne katte og anvise et område, hvor de kan forsøge at finde deres kat.

Vagthavende Peter Johansen kan endnu ikke sige, hvilken straf der kan blive tale om til gerningsmanden. Men gerningerne er strafbare.

Bornholms Politi oplyser i en pressemeddelelse dog også, at ejere af kæledyr - herunder katte - er forpligtet til at holde dyrene på egen grund.

