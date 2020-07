Politi: Magt mod fans ville være ude af proportioner

Mange mennesker samlede sig på Rådhuspladsen i Aarhus for at markere, at AGF fik bronze. Politi greb ikke ind.

Gruppen af jublende fans af fodboldklubben AGF voksede til et stort antal søndag aften på Rådhuspladsen i Aarhus, men politiet valgte ikke at skride ind.

Ifølge de regler, der skal hindre spredning af smitte, må folk højst samles i grupper på 100 personer.

- Det var vores vurdering, at det ville blive en uforholdsmæssig brug af magt, hvis vi begyndte at dele folk op i grupper på 100 personer, siger politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi dagen derpå.

- Det ville have været uproportionalt, siger han.

Politiinspektøren understreger også, at der var tale om glade mennesker, der festede. Der var ikke ballade.

Desuden betyder det ifølge politiinspektøren noget, at det ikke var en planlagt begivenhed. Den var spontan.

Forinden havde politiet udpeget fem steder som såkaldte hotspots. Og dette reagerede klubbens tilhængere altså på - og søgte mod Rådhuspladsen, som ikke var udnævnt til hotspot.

De mange mennesker fejrede, at AGF opnåede bronze i superligaen. Det er første gang i 23 år, at klubben opnår medaljer.

I perioden fra cirka klokken 22 til 23.45 var der comkring 1000 mennesker til stede på Rådhuspladsen, anslår politiet.

Ved 23-tiden opfordrede politiet på Twitter til, at man splittede sig op i mindre grupper. Beskeden blev åbenbart opfanget af mængden.

Forud for fejringen udsendte politiet en slags påmindelse eller advarsel til borgerne.

Heri blev politiinspektør Martin Løye citeret for "på det kraftigste" at opfordre til, at man tænkte sig om, inden man deltog i markeringen af fodboldholdets resultat.

"Hvis man kan se, at der er mange mennesker, der har samlet sig et sted, så find et andet sted. Vi har et fælles ansvar for, at en glad begivenhed ikke starter nye smittekæder," udtalte han.

Mandag har Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, udtrykt bekymring for konsekvenserne af festen i Aarhus.

- Den type af begivenheder bør vi altså ikke have for mange af. Hvis vi bare lader det blive vores nye normal i en periode, hvor smittetrykket stiger, efter at vi har passet på i så mange måneder, så får vi flere smittede, siger han.

