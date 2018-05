Politi: Mand forsøgte at dræbe ekskæreste i Helsingør

En 42-årig kvinde var tæt på at dø, da hun i weekenden blev udsat for brutal vold. Nu kræves mand fængslet.

En 49-årig mand kræves mandag varetægtsfængslet ved Retten i Helsingør for at have forsøgt at dræbe sin ekskæreste.

Forbrydelsen skal have fundet sted i en bolig i det centrale Helsingør lørdag aften, oplyser Nordsjællands Politi.

Her skal manden ifølge sigtelsen have taget kvælertag på den 42-årige kvinde og presset så hårdt og længe, at hun mistede bevidstheden.

Efterfølgende blev der fundet blødninger på halsregionen og i begge øjne. Sådanne skader kan indikere, at hun var tæt på at dø.

Kvinden har desuden været bevidstløs i en sådan grad, at hun tissede i bukserne, fremgår det af sigtelsen.

Den 49-årige mand blev anholdt mandag morgen klokken 05.11.

Grundlovsforhøret begynder efter planen klokken 13.

