Politi måtte skride ind ved begravelse med over 200 deltagere

Der må ikke være over 200 ved begravelser udenfor. Politiet i Aarhus måtte torsdag bede folk om at sprede sig.

Politiet har torsdag måttet skride ind ved en begravelse på Vestre Kirkegård i Aarhus, hvor for mange mennesker har været forsamlet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Da begravelsen skulle i gang, var det politiets vurdering, at der var flere end 200 personer forsamlet på stedet, og begravelsen blev derfor midlertidigt afbrudt.

En del af de tilstedeværende personer blev bedt om at forlade stedet, så antallet af deltagere blev bragt ned under 200, og flere gik fra stedet.

Men da begravelsen blev genoptaget, vendte mange retur, skriver politiet. Derfor blev begravelsen endnu en gang afbrudt.

Efter at deltagerne for anden gang var blevet bedt om at sprede sig, blev begravelsen gennemført.

Politiinspektør Martin Løye afviser ikke, at forsamlingen kan føre til sigtelser.

- Politiet vil nu ud fra observationerne fra begravelsen vurdere, om der er grundlag for at foretage sigtelser af deltagerne til begravelsen, lyder det i pressemeddelelsen.

Ved udendørs begravelser og bisættelser må der maksimalt være 200 personer samlet.

/ritzau/