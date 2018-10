Politi: Mistænkt svindler opdigtede projekter og navne

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et dokument, der beskriver, hvordan kvinde ifølge politiet svindlede.

En 64-årig kvinde, der er mistænkt for at have svindlet med 111 millioner kroner, har ifølge politiet misbrugt Socialstyrelsens it-systemer til at indsætte sine egne kontonumre i forbindelse med anvisning af tilskudsmidler.

Det skriver Ekstra Bladet, der er kommet i besiddelse af et fortroligt dokument fra Statsadvokaten.

Efter at pengene var blevet udbetalt, ændrede kvinden angiveligt kontonumrene tilbage til de oprindelige, så ingen fattede mistanke.

Ekstra Bladet skriver, at ændringerne i systemerne angiveligt foregik ved, at den sigtede oprettede fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere.

Desuden ved at hun rettede beløbsmodtageren af tilskudsbeløb, som blev ydet, hvorefter hun overførte resten af pengene til sig selv.

Pengene blev på denne måde overført direkte fra tilskudsadministrationens systemer til systemet Navision Stat Kreditormodul - og derfor automatisk sendt videre til den sigtedes egne konti, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/