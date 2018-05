Politi: Nu har vi alle bag to banderelaterede drabsforsøg

Politiet mener, at det har fanget alle 15 mænd med tilknytning til LTF, som var med til knivstik i oktober.

15 mænd, som ifølge politiet står bag to drabsforsøg i den københavnske bandekonflikt i oktober, er nu placeret bag tremmer.

Sagen handler om et overfald på en 24-årig mand, som fik tildelt ni knivstik på Tagensvej den 23. oktober. Men allerede inden havde mændene til hensigt at begå et andet drab omkring Hothers Plads ved Mjølnerparken, mener politiet.

Politiet har i sagen løbende anholdt mænd med tilknytning til banden Loyal to Familia (LTF), og tirsdag blev den 15. mistænkte anholdt.

Det oplyser politikommissær Steffen Thaaning Steffensen, der fortæller, at 13 er tiltalt og to er sigtet for drabsforsøgene.

- Vi har dem, vi skal have, siger politikommissæren, der roser sine kolleger for "godt politiarbejde".

Den 22-årige mand, der blev anholdt tirsdag, blev onsdag varetægtsfængslet frem til den 29. maj.

Sagen mod de 13 tiltalte skal behandles i Retten på Frederiksberg.

/ritzau/