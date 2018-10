Politi: To nye sigtelser i svindelsag - en tredje på vej

I alt fire personer efterforskes i den gigantiske svindelsag, hvor 111 millioner kroner er forduftet.

Foruden den 64-årige kvinde bekræfter politiet, at yderligere to personer er sigtet i sagen om svindel med penge fra satspuljeordningen.

Derudover oplyser politiet, at endnu en person, en mand, forventes at blive sigtet senere.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bedre kendt som bagmandspolitiet, på sin Twitter-profil.

De to kvinder sigtes for hæleri. Manden mistænkes for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Ved et retsmøde fredag besluttede en dommer, at manden skal beskyttes af et navneforbud.

Den 64-årig kvinde formodes at være bagmanden. Hun er mistænkt for at have svindlet for de mange millioner af Socialstyrelsens penge ved at overføre penge til sine egne konti.

Den mistænkte kvinde menes at have svindlet fra 2002 til 2018, og de stjålne penge skulle være fordelt over 274 udbetalinger.

Hun var såkaldt "superbruger" af Socialstyrelsens it-systemer, og hun har blandt andet været ansvarlig for satspuljen, der er penge øremærket til særligt udsatte borgere i samfundet.

Kvinden er på fri fod og er efterlyst af Interpol.

