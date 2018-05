Politi: Økse blev brugt mod kvinde i Greve

40-årig mand nægter at have forsøgt at slå kvinde ihjel i Greve under natligt overfald. Datter på ti fik slag.

Et økse var ifølge politiet det våben, der forleden nat blev brugt mod en kvinde i Greve.

Det er kommet frem ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde lørdag, hvor en sigtet mand på 40 år er blevet varetægtsfængslet til 7. juni.

Offeret er en kvinde på 43 år. Hun blev ramt flere gange med øksen under angrebet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er tale om et usædvanlig brutalt og voldsomt drabsforsøg, lyder det fra vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard. Kvinden var i livsfare, oplyser han. Men med anholdelsen er sagen langt fra opklaret.

- Vi har behov for folks hjælp, siger han.

Det handler blandt andet om at finde mørkt tøj, en sort elefanthue og kondisko. De kan være smidt i skraldespande, på stier, i moser eller i søer.

Det interessante område er fra Olsbækshave og videre mod Greve Idrætscenter og mod Mosede Strand.

Ifølge sigtelsen forsøgte den 40-årie at slå kvinden ihjel, men han nægter sig skyldig.

Til stede i huset på Olsbækhave i Greve var desuden kvindens datter på ti år. Hun er også offer i sagen. Barnet blev udsat for såkaldt simpel vold, idet hun fik flere slag i ansigtet, mener politiet.

Også volden mod pigen afviser den anholdte at have begået, oplyser anklageren i sagen, John Catre Nielsen.

Men dommeren har konkluderet, at der er en begrundet mistanke. Den 40-årige skal være fængslet af hensyn til politiets fortsatte efterforskning.

Forbrydelsen fandt sted natten mellem torsdag og fredag. Fredag formiddag efterlyste politiet vidner, der havde set overfaldsmanden, som blandt andet havde været iført en elefanthue.

Senere på dagen blev den 40-årige, der er fra lokalområdet, anholdt. Han og kvinden har en relation, men politiet ønsker ikke at sige hvilken.

I retslokalet så han berørt ud, rapporterer ekstrabladet.dk. Han masserede sine tindinger og bad om en Panodil.

Han har taget forbehold med hensyn til, om han vil appellere dommerens kendelse til landsretten, oplyser anklageren.

/ritzau/