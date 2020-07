Politi og hunde undersøger mistænkeligt forhold ved gård

Togdriften er påvirket af politiundersøgelse ved Loppegården nær Tisvildeleje i Nordsjælland.

Politiet undersøger torsdag formiddag et område ved Tisvildeleje.

Både hunde og teknikere deltager, oplyser Henriette Døssing, presse- og kommunikationskonsulent ved Nordsjællands Politi.

- Vi er oppe for at lave nogle undersøgelser, herunder noget sporsikring i forbindelse med et mistænkeligt forhold, siger hun.

Hun ønsker ikke at uddybe, hvad det mistænkelige forhold er. Politiet modtog en anmeldelse fra en borger lidt før klokken 06 torsdag morgen.

Undersøgelserne foregår ifølge Ekstra Bladet ved Loppegården, der ligger i krydset mellem Tisvildevej og Kildevej i Nordsjælland. Politiet undersøger angiveligt en stor mark og området ved togskinnerne.

Henriette Døssing kan ikke sige, hvor stort et område der undersøges.

- Det flytter sig lidt. Vi har et område, men vi flytter os, alt efter hvor vi så skal hen, siger hun.

Arbejdet påvirker togdriften på lokalbanen i området.

- Vi kan desværre ikke sige noget om varigheden af arbejdet, siger hun kort før klokken 10.

/ritzau/