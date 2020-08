Politi over hele landet rykker ud til gymnasiefester, musik og støj

Et opholdsforbud har holdt unge fra Dyrehaven nord for København, mens politi rykker ud til andre fester.

Over hele landet rykker politi ud til støjende og festglade mennesker i natten.

Det er kombinationen af det varme sommervejr, et nedlukket natteliv og den første fredag, efter at gymnasierne er startet i skole igen.

Det melder flere vagtchefer omkring klokken 01.00 natten til lørdag.

I Nordsjælland har et opholdsforbud i Dyrehaven, hvor der normalt mødes op mod 10.000 gymnasieelever den første fredag efter sommerferien, holdt de unge mennesker væk.

Til gengæld har Nordsjællands Politi travlt med "rigtig mange anmeldelser" om musik til ulempe andre steder.

- Når nattelivet er lukket, så flytter festerne ud i private boliger, og det giver gener for mange naboer, og vi gør, hvad vi kan.

- Men vi kan ikke køre ud til alle desværre, og telefonenerne kimer stadig, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann.

Omkring klokken 02.00 natten til lørdag skriver Københavns Politi på Twitter, at politiet er til stede ved Dronning Louises Bro i det indre København efter flere anmeldelser om musik til ulempe.

Politiet har desuden konfiskeret et musikanlæg, efter at ejeren havde fået to sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Københavns Politi har desuden været til stede i flere parker, hvor unge mennesker har været samlet. Omkring klokken 22.00 var 200 unge blandt andet samlet i Fælledparken, meldte vagtchef Paw Kaltoft.

- De er ved at være godt berusede, så det er blevet lidt mere besværligt. De lytter stadig, men det er blevet lidt sværere at få dem til at efterkomme vores anvisninger, sagde Paw Kaltoft.

Også Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har fredag aften rykket ud til en del anmeldelser om musik til ulempe.

Alle tre kredse vurderer, at de har fået omkring 20 anmeldelser hver.

- Det er jo ekstremt godt vejr og fredag, så det er nok sådan, det hænger sammen. Indtil videre har vi fået 17 anmeldelser, og det er over gennemsnittet, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stefan Jensen.

På Fyn har politiet i løbet af to timer omkring midnat haft 11 anmeldelser, hvilket vagtchef Ehm Christensen beskriver som "temmelig mange".

Sydøstjylland har ikke et overblik over antallet af anmeldelser fredag aften, men vurderer, at det er flere end samme tid sidste år.

