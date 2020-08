Politi sender kraner til stor bygningsbrand i Ikast

Vagtchef forventer, at slukningsarbejdet ved en brand i en industribygning vil fortsætte nogle timer endnu.

Politi og brandvæsen er i gang med et stort slukningsarbejde i Ikast syd for Herning, hvor en bygning i et industriområde på Lene Haus Vej brænder.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis tidligt fredag morgen.

- Det er en industribygning på 1000 kvadratmeter, der brænder. Den er totalskadet og vil nedbrænde, siger vagtchefen.

- Man har rekvireret to kraner til at hjælpe med at slukke branden, ellers kan de ikke få den under kontrol, siger han.

Årsagen til branden er ukendt.

- Som udgangspunkt anser vi alle brande som mistænkelige. Så det udgangspunkt har vi også med denne, siger Allan Riis.

Branden har tidligt fredag morgen stået på i nogle timer, og vagtchefen forventer, at slukningsarbejdet vil fortsætte et stykke tid endnu.

- Vi fortsætter i hvert fald nogle timer endnu. Det vil gå hen over de næste fire til fem timer. Men det er svært at sætte tidspunkt på, siger han.

Flere veje i området er afspærret, mens slukningsarbejdet står på.

- Det kommer til at have indflydelse på morgentrafikken for de ansatte, der arbejder i området, siger Allan Riis.

Politiet har ikke haft behov for evakuering i forbindelse med branden.

